Диагональная Столбова перешла в «Динамо-Ак Барс»

«Динамо-Ак Барс» объявило о подписании контракта с диагональной Юлией Столбовой.

В сезоне-2024/25 Столбова выступала за нижегородскую «Спарту», провела 82 партии в 22 играх и набрала 294 очка.

23-летняя спортсменка также играла за «Уфимочку-УГНТУ».

«Спарта» по итогам предварительного этапа суперлиги в сезоне-2024/25 заняла последнее место в турнирной таблице и покинула элитный дивизион. «Динамо-Ак Барс» в финальной серии плей-офф уступило калининградскому «Локомотиву» (2-3).