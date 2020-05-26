Диагональная Азанова покидает «Енисей»

Диагональная Анастасия Азанова покидает «Енисей», сообщает официальный сайт клуба.

? Диагональная Анастасия Азанова покидает «Енисей». В красноярский коллектив она пришла перед началом минувшего сезона из нижегородской «Спарты», с которой завоевала золотые медали Высшей лиги «А».

?? Волейбольный клуб «Енисей» благодарит Анастасию и желает дальнейших успехов! pic.twitter.com/Vdy7g40ZDU — vcenisey (@vcenisey1) May 26, 2020

В красноярский коллектив она пришла перед началом минувшего сезона из нижегородской «Спарты», с которой завоевала золотые медали Высшей лиги «А». Также по ходу своей карьеры волейболистка играла в клубах «Тюмень-ТюмГУ», «Хара Морин» (Улан -Удэ), «Сахалин» (Южно-Сахалинск) и в чемпионате Казахстана в клубе «Иртыш-Казхром» (Павлодар).