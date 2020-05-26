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Диагональная Азанова покидает «Енисей»

08:48
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Диагональная Анастасия Азанова покидает «Енисей», сообщает официальный сайт клуба.

В красноярский коллектив она пришла перед началом минувшего сезона из нижегородской «Спарты», с которой завоевала золотые медали Высшей лиги «А». Также по ходу своей карьеры волейболистка играла в клубах «Тюмень-ТюмГУ», «Хара Морин» (Улан -Удэ), «Сахалин» (Южно-Сахалинск) и в чемпионате Казахстана в клубе «Иртыш-Казхром» (Павлодар).

Дополнительная информация:

http://www.vc-enisey.ru/

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