Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на дисквалификацию тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова на два года.

«Две стороны у этого решения. Если мы говорим об опыте других стран, то за расистские высказывания наказание там было бы строже. У нас такая ситуация впервые, поэтому вокруг истории разразился скандал. В принципе, мы все прощающие, все относимся к таким вещам, как к эмоциям, за такое выносились предупреждения. Когда я была членом комиссии по этике в одной из федераций, мы не отстраняли от спорта на два года, только если до этого не было подобных ситуаций. Допускаю, что до этого у Воронкова были предпосылки, которые не выходили на публику», — сказала Журова «СЭ».

Также Светлана Журова оценила жестокость наказания Воронкова.

«Два года — это очень много. За просто так подобные наказания не выносятся. Он же ее не оскорблял и не собирался впрямую. Это были неуместно, не вовремя сказанные слова, которые услышала пресса. Это сигнал, что мы живем в совершенно новых реалиях. Раньше совершенно за большие провинности не наказывали, а тут прям очень жестко. Видимо, приходит такой момент, когда человек сделал такое неоднократно», — добавила Журова.

Ранее исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) отстранил на два года главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова за расистские оскорбления кубинской волейболистки Аиламы Сесе Монталво.