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Свищев — о дисквалификации Воронкова: «Не осознал свою грубейшую ошибку — получил по полной!»

В Госдуме отреагировали на дисквалификацию Воронкова
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) по двухлетней дисквалификации тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

«Подобная серьезная дисквалификация — уникальный случай для российского спорта, — сказал Свищев «СЭ». — Я не помню, чтобы за похожие высказывания кого-то наказывали. Я принимаю это решение с уважением, подобных оскорблений не должно быть вообще».

Также он высказался о том, почему Воронков не принес извинений.

«Для меня загадка. Это самое страшное в этой ситуации. Человек должен осознать свою ошибку. Как минимум, ему было необходимо извиниться перед девушкой. Я лично разговаривал с руководителем клубом, они ждут извинений от самого тренера. К сожалению, пока тишина. Мы все прекрасно понимаем, что если бы тренер извинился, решением было бы совершенно другим. Если человек осознает свою ошибку — это одно. Он не осознал свою грубейшую ошибку — получил по полной!» — добавил Свищев.

12 мая «Локомотив» победил на тай-брейке екатенбургскую «Уралочку» и защитил титул чемпионок России. Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступала кубинка Аилама Монталво — единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

ЖВК Локомотив (Калининград)
Андрей Воронков
Дмитрий Свищев
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