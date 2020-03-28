Чемпионат России по волейболу досрочно закончен из-за коронавируса
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) приняла решение досрочно закончить чемпионат страны из-за пандемии коронавируса. Это касается и женских, и мужских соревнований.
Сообщается, что с 28 марта прекращаются соревнования во всех лигах. В мужской и женской Суперлигах победитель будет определен на основании результатов предварительного этапа.
Также указано, что в следующем сезоне соревнования пройдут в один этап — основой. Решение о составе лиг планируется принять на заседании президиума федерации во втором квартале 2020 года.
Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.
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