Чемпионат России по волейболу досрочно закончен из-за коронавируса

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) приняла решение досрочно закончить чемпионат страны из-за пандемии коронавируса. Это касается и женских, и мужских соревнований.

Сообщается, что с 28 марта прекращаются соревнования во всех лигах. В мужской и женской Суперлигах победитель будет определен на основании результатов предварительного этапа.

Также указано, что в следующем сезоне соревнования пройдут в один этап — основой. Решение о составе лиг планируется принять на заседании президиума федерации во втором квартале 2020 года.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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