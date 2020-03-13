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Чемпионат России будет проходить с ограниченным числом зрителей до 29 марта

23:08
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Матчи чемпионата России по волейболу до 29 марта из-за коронавируса будут проходить без зрителей или с ограниченным числом болельщиков в соответствии с распоряжениями региональных органов государственной власти, сообщает официальный сайт ВФВ.

В мужском и женском чемпионатах России по волейболу в настоящее время проводится плей-офф. Старт матчей 1/8 финала в первенстве России среди мужчин запланирован на 15 марта. В женском турнире уже сыграны четвертьфиналы, полуфиналы стартуют 14 марта: в серии до двух побед калининградский «Локомотив» встретится с «Уралочкой» из Свердловской области, казанское «Динамо» сыграет с одноклубницами из Москвы.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»

Дополнительная информация:

http://www.volley.ru/news/21497/

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