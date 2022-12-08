Чемпион Лондона-2012 Михайлов усомнился в целесообразности серии матчей со сборными Китая

Олимпийский чемпион Лондона-2012, игрок «Зенит-Казань» Максим Михайлов в комментарии «СЭ» отреагировал на возможное проведение серии матчей между командами чемпионата России по волейболу и сборными Китая.

«Если они действительно будут, то не думаю, что это хорошая идея, так как начнется самая напряженная часть чемпионата. Уверен, что все захотят сконцентрироваться на этом», — сказал Михайлов «СЭ».

Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко в интервью ТАСС заявил, что в планах на 2023 год есть серия матчей против мужской и женской сборной Китая.