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Центральный блокирующий Жук останется в «Енисее»

14:30
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Центральный блокирующий Дмитрий Жук продолжит выступать за «Енисей», сообщает сайт клуба.

Волейболист является красноярским воспитанником, играл за молодежную команду «Енисей-2». В 2016 году выступал в аренде в «Прикамье» (Пермь), а с 2017 года уже на протяжении трех сезонов играет за «Енисей».

В минувшем сезоне неоднократно попадал в сборную тура и по итогу чемпионата вошел в пятерку лучших блокирующих (53 блока). Жук сыграл в 20 матчах (76 партий) и набрал 171 очко.

Дополнительная информация:

http://www.vc-enisey.ru/

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