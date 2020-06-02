Центральный блокирующий Жук останется в «Енисее»

Центральный блокирующий Дмитрий Жук продолжит выступать за «Енисей», сообщает сайт клуба.

? Центральный блокирующий Дмитрий Жук продолжит выступать за «Енисей». Волейболист является красноярским воспитанником, играл за молодёжную команду «Енисей-2». В 2016 году выступал в аренде в «Прикамье» (Пермь), а с 2017 года уже на протяжении трёх сезонов играет за «Енисей». pic.twitter.com/wqqwNTeFWP — vcenisey (@vcenisey1) June 2, 2020

Волейболист является красноярским воспитанником, играл за молодежную команду «Енисей-2». В 2016 году выступал в аренде в «Прикамье» (Пермь), а с 2017 года уже на протяжении трех сезонов играет за «Енисей».

В минувшем сезоне неоднократно попадал в сборную тура и по итогу чемпионата вошел в пятерку лучших блокирующих (53 блока). Жук сыграл в 20 матчах (76 партий) и набрал 171 очко.