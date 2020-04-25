Центральный блокирующий Бусел покидает «Нову»

Центральный блокирующий Сергей Бусел покидает «Нову». Игрок продолжит карьеру в другом клубе, сообщает официальный сайт «Новы».

Он провел в команде 5 сезонов, дважды пробившись с партнерами в плей-офф суперлиги.

— Пользуясь предоставленной мне возможностью, я хочу сообщить, что в следующем сезоне я не буду выступать за волейбольный клуб «Нова». Это решение далось мне нелегко, но обстоятельства, к сожалению, сильнее.

Я хочу поблагодарить руководство команды за то, что пять лет назад поверило в меня и дало шанс проявить себя в сильнейшей лиге мира, — сказал Бусел.