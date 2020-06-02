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Новости   //    Волейбол   //    Россия

Центральная блокирующая Енина подписала контракт с «Динамо»

13:37
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Московское «Динамо» подписало контракт с центральной блокирующей Екатериной Ениной, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне волейболистка выступала в «Уралочке-НТМК» из Свердловской области, в составе которой трижды выигрывала бронзовые медали чемпионата России.

В сезоне-2019/20 суперлиги Енина сыграла 16 матчей (56 сетов), набрала 158 очков (2,82 — в среднем за сет), из которых 13 эйсов. Эффективность в атаке — 58 процентов. На блоке Енина заработала 43 очка (0,77 за сет).

Дополнительная информация:

http://www.vldinamo.ru/news/ekaterina_enina__novichok/

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