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Новости   //    Волейбол   //    Россия

Центральная блокирующая Ефимова продлила контракт с «Динамо»

14:12
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Московское «Динамо» продлило контракт с центральной блокирующей Екатериной Ефимовой на сезон-2020/21. Для игрока это будет третий сезон в «Динамо», сообщает официальный Twitter клуба.

В составе бело-голубых Ефимова выигрывала чемпионат и Суперкубок России. Со сборной России волейболистка становился бронзовым призером Кубка мира 2019 года и брала серебро «Гран-при» в 2015 году.

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