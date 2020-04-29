Центральная блокирующая Ефимова продлила контракт с «Динамо»

Московское «Динамо» продлило контракт с центральной блокирующей Екатериной Ефимовой на сезон-2020/21. Для игрока это будет третий сезон в «Динамо», сообщает официальный Twitter клуба.

Екатерина Ефимова с нами в новом сезоне!



Московское «Динамо» продлило контракт с центральной блокирующей Екатериной Ефимовой на сезон 2020/21. Для игрока это будет третий сезон в «Динамо»!

#vldinamo #Динамо #Сезон_2021 #С_нами_в_новом_сезоне pic.twitter.com/ki9m1aU3lq — Волейбольный клуб «Динамо» (Москва) (@vldinamo) April 29, 2020

В составе бело-голубых Ефимова выигрывала чемпионат и Суперкубок России. Со сборной России волейболистка становился бронзовым призером Кубка мира 2019 года и брала серебро «Гран-при» в 2015 году.