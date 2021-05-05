Центральная блокирующая Ефимова покинула «Динамо»

«Динамо» официальном сайте объявило об уходе из команды центральной блокирующей Екатерины Ефимовой. У 27-летней спортсменки истек срок действия контракта.

За три сезона, проведенные в «Динамо», Ефимова выиграла золото и серебро чемпионата России, завоевала Кубок России и две серебряные медали турнира, а также стала победительницей Суперкубка России.