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Центральная блокирующая Ефимова покинула «Динамо»

21:08
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«Динамо» официальном сайте объявило об уходе из команды центральной блокирующей Екатерины Ефимовой. У 27-летней спортсменки истек срок действия контракта.

За три сезона, проведенные в «Динамо», Ефимова выиграла золото и серебро чемпионата России, завоевала Кубок России и две серебряные медали турнира, а также стала победительницей Суперкубка России.

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