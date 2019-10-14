Центр госуслуг отреагировал на критику Гамовой

Пресс-служба центров госуслуг «Мои Документы» Москвы сообщила о проверке в связи с жалобой чемпионки мира по волейболу Екатерины Гамовой на работу МФЦ Хамовники. По словам спортсменки, МФЦ оформлял свидетельство о рождении ее сына на протяжении четырех часов.

— Центры госуслуг «Мои Документы» связались с Екатериной Гамовой и уточнили обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении. — Оформление пакета документов по рождению ребенка, для получения которых обращался супруг Екатерины Гамовой, может занимать большее количество времени и срок не регламентирован по причине множества факторов, влияющих на длительность приема и оформления услуги. Однако, действительно, при обслуживании со стороны специалистов центра был допущен ряд ошибок, которые привели к увеличению времени ожидания и пребывания супруга Екатерины в центре.

Проверка показала, что пакет документов, который возможно было оформить на тот момент без присутствия мамы — оформлен полностью. Также приняты все необходимые меры по улучшению качества обслуживания. Со специалистами центра проведена конструктивная работа и дополнительный инструктаж по порядку оказания услуг". (Дмитрий Сомов)