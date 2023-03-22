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Сегодня, 10:06

CAS зарегистрировал апелляцию дисквалифицированного волейболиста Ильиных

Иван Торопцев
Корреспондент
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Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию дисквалифицированного российского волейболиста Дмитрия Ильиных.

«Дело CAS 2023/A/9400 «Дмитрий Ильиных против FIVB» находится в процессе рассмотрения в CAS», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы суда.

18 февраля генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что Ильиных дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация вступила в силу 13 января 2023 года и продлится до 12 января 2025-го.

Ильиных становился олимпийским чемпионом в составе сборной России на Играх-2012 в Лондоне. Он завершил карьеру осенью 2021 года и стал спортивным директором мужского волейбольного клуба «Белогорье». Из-за дисквалификации Ильиных покинул пост и не сможет вернуться на эту должность до окончания срока отстранения или одобрения апелляции.

Источник: https://tass.ru/sport/17336401
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