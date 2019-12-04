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Бывший тренер сборной Украины назначен главным тренером «Новы»

18:00

Волейбольный клуб «Нова» и главный тренер Александр Горбатков по обоюдному согласию сторон расторгли контракт, сообщает официальный сайт клуба. На пост главного тренера команды назначен Юрий Филиппов, который уже приступил к своим обязанностями.

Филиппов в качестве тренера является двукратным чемпионом Украины, тренировал сборную с 2005 по 2008 год, а также с 2012 по 2016 год. Также становился обладателем Кубка и Суперкубка Кипра.

Дополнительная информация

http://nova-volleyball.ru/news-nova/novu-vozglavil-yurij-filippov/

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