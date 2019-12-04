Бывший тренер сборной Украины назначен главным тренером «Новы»

Волейбольный клуб «Нова» и главный тренер Александр Горбатков по обоюдному согласию сторон расторгли контракт, сообщает официальный сайт клуба. На пост главного тренера команды назначен Юрий Филиппов, который уже приступил к своим обязанностями.

Филиппов в качестве тренера является двукратным чемпионом Украины, тренировал сборную с 2005 по 2008 год, а также с 2012 по 2016 год. Также становился обладателем Кубка и Суперкубка Кипра.