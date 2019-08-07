Бывший тренер питерского "Зенита" Александр Климкин возглавил "Енисей"

По информации "СЭ", Александр Климкин, работавший главным тренером волейбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) на протяжении двух последних сезонов, перешел в "Енисей" и уже около месяца тренирует красноярскую команду. Команда с ним прошла сбор в Красноярске, а на следующей неделе отправится в Турцию.

Официально о назначении будет объявлено после того, как "Зенит" обнародует информацию о приходе на пост главного тренера Туомаса Саммелвуо. Это, вероятно, произойдет по завершении олимпийского отбора, который состоится в Санкт-Петербурге на этой неделе. До окончания этого турнира переговоры заморожены – главному тренеру сборной необходимо сконцентрироваться на выполнении главной задачи российского мужского волейбола на этот сезон.

Сам Климкин сказал корреспонденту "СЭ" в ответ на вопрос о назначении: "Да, я работаю с командой, уже провел полноценный сбор". Александр Климкин был бессменным тренером "Зенита" с момента основания клуба в 2017 году. С ним питерцы завоевали серебряные медали суперлиги-2017/18. (Дмитрий Кузнецов)