Брянский заявил, что давление МОК является серьезным препятствием для поиска соперников для волейбольной сборной

Главный тренер мужской национальной сборной России по волейболу Константин Брянский рассказал о сложностях с поиском соперников в условиях отстранения.

— Это сложная ситуация для всего российского спорта, так что волейбол не стал исключением. Понятное дело, что многие команды и национальные федерации находятся под давлением Международного олимпийского комитета (МОК), который не рекомендует играть против сборных России. В частном общении многие готовы проводить с нами матчи, но давление МОК является серьезным препятствием, — цитирует Брянского Metaratings.ru.

Брянский возглавляет команду с июня 2022 году.