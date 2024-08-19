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Сегодня, 19:09

Брянский заявил, что давление МОК является серьезным препятствием для поиска соперников для волейбольной сборной

Виктория Кравченко
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Главный тренер мужской национальной сборной России по волейболу Константин Брянский рассказал о сложностях с поиском соперников в условиях отстранения.

— Это сложная ситуация для всего российского спорта, так что волейбол не стал исключением. Понятное дело, что многие команды и национальные федерации находятся под давлением Международного олимпийского комитета (МОК), который не рекомендует играть против сборных России. В частном общении многие готовы проводить с нами матчи, но давление МОК является серьезным препятствием, — цитирует Брянского Metaratings.ru.

Брянский возглавляет команду с июня 2022 году.

Источник: Metaratings.ru
Сборная России по волейболу
Константин Брянский
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