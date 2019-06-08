Бронзовый призер Олимпиады в составе США стал игроком московского "Динамо"

Доигровщик сборной США Тейлор Сандер подписал контракт с московским "Динамо", сообщает официальный Твиттер мужской волейбольной Суперлиги. 27-летний волейболист ранее выступал за бразильский "Сада Крузейро".
Сандер выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в составе сборной США.
⚡️Официально: доигровщик сборной @usavolleyball Тейлор Сандер - игрок @vcdynamo— Мужская волейбольная Суперлига (@superligamen) 8 июня 2019 г.
Добро пожаловать в @superligamen , Тейлор😉 pic.twitter.com/LRt5GM13rB
Загрузка...