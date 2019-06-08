12:59 | Волейбол — Россия

Бронзовый призер Олимпиады в составе США стал игроком московского "Динамо"

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Доигровщик сборной США Тейлор Сандер подписал контракт с московским "Динамо", сообщает официальный Твиттер мужской волейбольной Суперлиги. 27-летний волейболист ранее выступал за бразильский "Сада Крузейро".

Сандер выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в составе сборной США.


 

 

 

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