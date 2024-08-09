Волейбол
Россия
Новости
PARI Суперлига (мужчины) PARI Суперлига (женщины) Кубок России (мужчины) Кубок России (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 20:35

Иван Яковлев: «Важно видеть, что сборная жива, ее не забыли»

Антон Бабошин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Блокирующий петербургского «Зенита» и сборной России Иван Яковлев объяснил, чем важен для национальной команды предстоящий в Москве Кубок Первого канала и рассказал, как проходит подготовка к турниру.

— Пока на тренировках работаем над взаимодействиями на площадке, которые, возможно, немного подзабыли за год, — сказал Яковлев. — Постараемся сделать это до старта. Готовимся, чтобы показать зрителям шикарный волейбол. Занимаемся, в целом, как на обычном сборе национальной команды. Кто к кому попадет в команду, не так важно — у нас два хороших специалиста, и Владимир Романович, и Константин Владиславович. Пусть решает жеребьевка.

— Отсутствие международных стартов сильно влияет на российский волейбол?

— Конечно, в первую очередь потому, что нарушился привычный ритм. Все привыкли получать опыт встреч с зарубежными командами, которого сейчас нет. Но мы надеемся, что в ближайшее время сможем вернуться. Кубок первого канала, наверное, не замена международным играм, ведь на нем все-таки выступят российские игроки. Но в любом случае, это поднимает нам боевой дух. Мы видим, что сборная жива, что ее не забывают. Поэтому это именно то, что нам сейчас нужно.

В рамках Кубка Первого канала 17 августа состоится матч мужских команд, а 18 августа — женских.

0
Читайте также
В Париже четырнадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
Американский бегун Лайлс завоевал бронзу Олимпиады с коронавирусом
Су-34 ударом ФАБ-3000 уничтожил живую силу и технику ВСУ в Сумской области
«Краснодар» хочет купить экс-легионера ЦСКА. Трансферные слухи РПЛ на 9 августа
Минздрав переиздал перечень медицинских противопоказаний к вождению
Опубликованы кадры с военкором Поддубным после попадания дрона ВСУ в машину
Популярное видео
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Максим Михайлов: «Кубок Первого канала важен для популяризации волейбола»

Константин Брянский: «Тактику против Алекно разрабатываю, но какую, не скажу»
Новости
RSS RSS
Все новости