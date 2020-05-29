Блокирующий сборной Сербии Крсманович перешел в «Кузбасс»

Блокирующий сборной Сербии Петар Крсманович перешел в «Кузбасс», сообщает Twitter суперлиги.

— Я подписал контракт в среду. Рад, что проведу следующий сезон в кемеровской команде. К счастью, я играл в России и знаю язык, что стало большим преимуществом перед конкурентами, — сказала Красманович.

Крсманович до сезона в Италии играл в черногорской «Будве» (2014/15), аргентинском «Сан-Хуане» (2015/16) и в «Газпром-Югре» из Сургута (2016 — 2019). В составе «Пьяченцы» он набрал 164 очка в 19 матчах при 62 процентах реализации атак.