Блокирующий Крицкий остается в «Енисее»

Центральный блокирующий и капитан команды Александр Крицкий продлил контракт и в следующем сезоне также будет выступать за «Енисей», сообщает официальный сайт клуба.

? Александр Крицкий остаётся в «Енисее»! ?



? Наш центральный блокирующий и капитан команды Александр Крицкий продлил контракт и в следующем сезоне также будет выступать за «Енисей». pic.twitter.com/UsgPdTvPVJ — vcenisey (@vcenisey1) April 21, 2020

В этом сезоне в чемпионате России он провел 19 матчей (64 партии), в которых записал на свой счет 146 очков (41 блок). Крицкий является воспитанником красноярского клуба.

С 2007 года он играл в разных клубах: «Факел», «Кузбасс», «АСК», «Урал», а спустя 10 лет в 2017 году вернулся в родной «Енисей», где стал капитаном и провел три последних сезона.