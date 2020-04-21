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Новости   //    Волейбол   //    Россия

Блокирующий Крицкий остается в «Енисее»

10:17
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Центральный блокирующий и капитан команды Александр Крицкий продлил контракт и в следующем сезоне также будет выступать за «Енисей», сообщает официальный сайт клуба.

В этом сезоне в чемпионате России он провел 19 матчей (64 партии), в которых записал на свой счет 146 очков (41 блок). Крицкий является воспитанником красноярского клуба.

С 2007 года он играл в разных клубах: «Факел», «Кузбасс», «АСК», «Урал», а спустя 10 лет в 2017 году вернулся в родной «Енисей», где стал капитаном и провел три последних сезона.

Дополнительная информация:

http://www.vc-enisey.ru/

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