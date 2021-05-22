Блокирующий «Белогорья» перешел в «Динамо-ЛО»
17:47
Состав «Динамо-ЛО» пополнил Сергей Червяков. Опытный блокирующий перешел в стан сосновоборцев из «Белогорья», сообщает сайт клуба.
С 2012 по 2015 год он защищал цвета краснодарского «Динамо». Затем в карьере Сергея был сезон в уфимском «Урале» и новосибирском «Локомотиве».
В 2017 году перешел в петербургский «Зенит». Последние два сезона — игрок белгородского «Белогорья».
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