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Блокирующий «Белогорья» перешел в «Динамо-ЛО»

17:47
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Состав «Динамо-ЛО» пополнил Сергей Червяков. Опытный блокирующий перешел в стан сосновоборцев из «Белогорья», сообщает сайт клуба.

С 2012 по 2015 год он защищал цвета краснодарского «Динамо». Затем в карьере Сергея был сезон в уфимском «Урале» и новосибирском «Локомотиве».

В 2017 году перешел в петербургский «Зенит». Последние два сезона — игрок белгородского «Белогорья».

Дополнительная информация:

https://vc-dynamo.ru/news/sergej-chervyakov-atomnyjparen/

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