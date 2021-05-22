Блокирующий «Белогорья» перешел в «Динамо-ЛО»

Состав «Динамо-ЛО» пополнил Сергей Червяков. Опытный блокирующий перешел в стан сосновоборцев из «Белогорья», сообщает сайт клуба.

СЕРГЕЙ ЧЕРВЯКОВ — #АТОМНЫЙПАРЕНЬ №17 ???



Приветствуем новичка в нашей банде. Добро пожаловать, Сергей!

Обещаем любить и уважать, и в обиду не давать ?



Больше информации о Сергее: https://t.co/uafOOOyOas — ВК «ДИНАМО-ЛО» (@vcdynamolo) May 22, 2021

С 2012 по 2015 год он защищал цвета краснодарского «Динамо». Затем в карьере Сергея был сезон в уфимском «Урале» и новосибирском «Локомотиве».

В 2017 году перешел в петербургский «Зенит». Последние два сезона — игрок белгородского «Белогорья».