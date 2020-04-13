Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Волейбол   //    Россия

Блокирующая «Сахалина» перешла в казанское «Динамо»

12:21
Теги:

Центральная блокирующая Таисия Коновалова в сезоне-2020/2021 сыграет за «Динамо-Казань», сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне она выступал за «Сахалин». По итогам «регулярки» Коновалова набрала 144 очка. Нужно отметить 52 блока за сезон, что ставит ее на третью строчку после Ангелины Лазаренко (67 блоков) и Ирины Королевой (57) в рейтинге блокирующих суперлиги.

Дополнительная информация:

http://m.dinamo-kazan.com/news/?id=3029

Волейбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир