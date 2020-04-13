Блокирующая «Сахалина» перешла в казанское «Динамо»

Центральная блокирующая Таисия Коновалова в сезоне-2020/2021 сыграет за «Динамо-Казань», сообщает официальный сайт клуба.

?А вот и первый трансфер?



В новом сезоне на страже блока будет стоять экс-блокирующая «Сахалина» — Таисия Коновалова???

Добро пожаловать в команду?



Подробнее ??https://t.co/8ZHgLBktEi#Расцветаем? pic.twitter.com/Z8dNbVbhaH — Динамо-Казань (@vcdinamokazan) April 13, 2020

В прошлом сезоне она выступал за «Сахалин». По итогам «регулярки» Коновалова набрала 144 очка. Нужно отметить 52 блока за сезон, что ставит ее на третью строчку после Ангелины Лазаренко (67 блоков) и Ирины Королевой (57) в рейтинге блокирующих суперлиги.