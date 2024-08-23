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Сегодня, 14:45

Белорусский «Шахтер» снялся с чемпионата России по волейболу

Алина Савинова
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Игроки солигорского «Шахтера».
Фото ВК «Шахтер» (Солигорск), Соцсети

Мужской волейбольный клуб «Шахтер» из Солигорска отказался от участия в чемпионате России в сезоне-2024/25, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

При этом ВФВ приняла решение оставить без изменений календарь матчей суперлиги. В даты игр, запланированных с «Шахтером», команды получат выходной. Также отмечается, что штрафные санкции к белорусскому клубу не будут применены.

Таким образом, в чемпионате России по волейболу примут участие 15 команд. Первый тур стартует в октябре.

В июне 2023 года Международная федерация волейбола продлила отстранение российских клубов и сборных от турниров под ее эгидой.

Волейбол
ВК Шахтер (Солигорск)
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