«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Белогорье» в первом матче 1/2 финала суперлиги
«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Белогорье» в первом матче полуфинальной серии мужской суперлиги.
Встреча завершилась со счетом 3:2 (25:23, 23:25, 21:25, 27:25, 15:13).
Победитель серии «Белогорье» — «Зенит» (Санкт-Петербург) сыграет в финале с победителем пары «Зенит-Казань» — «Динамо-ЛО».
Чемпионат России. Мужчины
1/2 финала
Белогорье (Белгород) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 2:3 (23:25, 25:23, 25:21, 25:27, 13:15)
3 апреля.
Счет в серии: 0-1
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