"Белогорье" в пяти партиях обыграло "Локомотив"

В матче 25-го тура чемпионата России по волейболу среди мужчин "Белогорье" выиграло у "Локомотива". Для победы хозяева понадобилось пять партий.

В других матчах "Ярославич" уступил "Динамо-ЛО" (1:3), московское "Динамо" проиграло "Уралу" (2:3), а "Югра-Самотлор" выиграла у "Факела" (3:2).

Чемпионат России. Мужчины

Суперлига

25-й тур

"Ярославич" (Ярославль) - "Динамо-ЛО" (Ленинградская область) - 1:3 (21:25, 27:25, 18:25, 19:25)

"Динамо" (Москва) - "Урал" (Уфа) - 2:3 (22:25, 25:21, 25:17, 21:25, 13:15)

"Белогорье" (Белгород) - "Локомотив" (Новосибирск) - 3:2 (18:25, 25:21, 25:20, 13:25, 15:9)

"Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - "Факел" (Новый Уренгой) - 3:2 (27:25, 19:25, 17:25, 25:21, 15:10)