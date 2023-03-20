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20 марта, 19:28

«Белогорье» разгромило АСК, «Нова» переиграла «Строитель»

Виктория Кравченко
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«Белогорье» разгромило АСК (3:0), «Нова» дома оказалась сильнее «Строителя», «Кузбасс» уверенно переиграл «Югру-Самотлор» (3:0) в матче 29-го тура чемпионтата России.

«Белогорье» идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 61 очко. «Кузбасс» (49) расположился строчкой ниже. «Нова» (17) занимает 14-ю строчку, «Югра-Самотлор» (15) — на 15-м месте, «Строитель» (7) — на 16-й строчке.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

29-й тур

«Белогорье» (Белгород) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:22, 25:16, 25:22)

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Строитель» (Минск) — 3:0 (25:18, 25:17, 25:23)

«Кузбасс» (Кемерово) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:18, 25:19, 25:18)

Волейбол
ВК Белогорье
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