«Белогорье» разгромило АСК, «Нова» переиграла «Строитель»

«Белогорье» разгромило АСК (3:0), «Нова» дома оказалась сильнее «Строителя», «Кузбасс» уверенно переиграл «Югру-Самотлор» (3:0) в матче 29-го тура чемпионтата России.

«Белогорье» идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 61 очко. «Кузбасс» (49) расположился строчкой ниже. «Нова» (17) занимает 14-ю строчку, «Югра-Самотлор» (15) — на 15-м месте, «Строитель» (7) — на 16-й строчке.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

29-й тур

«Белогорье» (Белгород) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:22, 25:16, 25:22)

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Строитель» (Минск) — 3:0 (25:18, 25:17, 25:23)

«Кузбасс» (Кемерово) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:18, 25:19, 25:18)