«Белогорье» расторгло контракт с диагональным Нелли

Итальянский диагональный Габриэле Нелли досрочно покинул «Белогорье», сообщает World of Volley. Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.

27-летний Нелли перешел в «Белогорье» перед сезоном-2020/21 и стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате. Он набрал 232 очка в 25 матчах при 44% реализации атак. Также у него 19 эйсов и 14 блоков.