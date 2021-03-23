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«Белогорье» расторгло контракт с диагональным Нелли

22:33
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Итальянский диагональный Габриэле Нелли досрочно покинул «Белогорье», сообщает World of Volley. Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.

27-летний Нелли перешел в «Белогорье» перед сезоном-2020/21 и стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате. Он набрал 232 очка в 25 матчах при 44% реализации атак. Также у него 19 эйсов и 14 блоков.

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