«Белогорье» потерпело поражение от «Газпром-Югры»

Двумя матчами стартовал 16-й тур мужской Париматч суперлиги, который растянется на три дня.

«Газпром-Югра» обыграл «Белогорье». Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам.

«Белогорье» потерпело третье поражение подряд и идет на 10-м месте в таблице. Для «Югры» эта победа стала второй подряд после 11 поражений, клуб замыкает турнирную таблицу.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

16-й тур

Газпром-Югра (Сургут) — Белогорье (Белгород) — 3:0 (25:18, 25:21, 25:22)

4 января.

Динамо-ЛО (Ленинградская область) — Енисей (Красноярск) — 0:3 (18:25, 22:25, 22:25)

4 января.