«Белогорье» обыграло «Газпром-Югру», «Нефтяник» дома проиграл «Динамо-ЛО»
19:38
«Белогорье» из Белгорада обыграло «Газпром Югру», а «Нефтяник» дома проиграл «Динамо-ЛО» в матчах чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Чемпионат России. Мужчины
Матчи за 11 — 14-е места. 1-й тур
Газпром-Югра (Сургут) — Белогорье (Белгород) — 2:3 (25:15, 21:25, 25:17, 21:25, 16:18)
2 апреля.
Нефтяник (Оренбург) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 2:3 (13:25, 25:17, 22:25, 25:21, 12:15)
2 апреля.
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