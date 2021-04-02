«Белогорье» обыграло «Газпром-Югру», «Нефтяник» дома проиграл «Динамо-ЛО»

«Белогорье» из Белгорада обыграло «Газпром Югру», а «Нефтяник» дома проиграл «Динамо-ЛО» в матчах чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Чемпионат России. Мужчины

Матчи за 11 — 14-е места. 1-й тур

Газпром-Югра (Сургут) — Белогорье (Белгород) — 2:3 (25:15, 21:25, 25:17, 21:25, 16:18)

2 апреля.

Нефтяник (Оренбург) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 2:3 (13:25, 25:17, 22:25, 25:21, 12:15)

2 апреля.