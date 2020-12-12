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«Белогорье» обыграло «Факел»

19:48
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В матче 13-го тура Париматч суперлиги среди мужских команд «Белогорье» одержало победу над «Факелом».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

13-й тур

Белогорье (Белгород) — Факел (Новый Уренгой) — 3:0 (25:20, 25:23, 25:23)

Динамо-ЛО (Ленинградская область) — Динамо М (Москва) — 0:3 (14:25, 23:25, 17:25)

Енисей (Красноярск) — Нефтяник (Оренбург) — 3:1 (18:25, 25:22, 25:21, 25:21)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/

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