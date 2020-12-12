«Белогорье» обыграло «Факел»
19:48
В матче 13-го тура Париматч суперлиги среди мужских команд «Белогорье» одержало победу над «Факелом».
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
13-й тур
Белогорье (Белгород) — Факел (Новый Уренгой) — 3:0 (25:20, 25:23, 25:23)
Динамо-ЛО (Ленинградская область) — Динамо М (Москва) — 0:3 (14:25, 23:25, 17:25)
Енисей (Красноярск) — Нефтяник (Оренбург) — 3:1 (18:25, 25:22, 25:21, 25:21)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/
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