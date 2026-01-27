«Локомотив» победил «Белогорье»

«Локомотив» одержал выездную победу над «Белогорьем» в матче 21-го тура чемпионата России — 3:0.

Новосибирцы набрали 53 очка и занимают второе место в таблице Суперлиги. Белгородцы с 43 очками — на пятое строчке.

В других матчах тура «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл дома «Енисей» (3:0), «Кузбасс» в гостях выиграл у «Горького» (3:2).

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

21-й тур

«Белогорье» (Белгород) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (28:30, 22:25, 20:25)

«Горький» (Нижний Новгород) — «Кузбасс» (Кемерово) — 2:3 (23:25, 25:15, 21:25, 25:22, 13:15)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:20, 25:22, 25:23)

27 января.