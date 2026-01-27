Волейбол
Россия
Новости
PARI Суперлига (мужчины) PARI Суперлига (женщины) Кубок России (мужчины) Кубок России (женщины)
Уведомления
Главная
Волейбол
Россия

27 января, 21:40

«Локомотив» победил «Белогорье»

Руслан Минаев

«Локомотив» одержал выездную победу над «Белогорьем» в матче 21-го тура чемпионата России — 3:0.

Новосибирцы набрали 53 очка и занимают второе место в таблице Суперлиги. Белгородцы с 43 очками — на пятое строчке.

В других матчах тура «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл дома «Енисей» (3:0), «Кузбасс» в гостях выиграл у «Горького» (3:2).

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

21-й тур

«Белогорье» (Белгород) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (28:30, 22:25, 20:25)

«Горький» (Нижний Новгород) — «Кузбасс» (Кемерово) — 2:3 (23:25, 25:15, 21:25, 25:22, 13:15)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:20, 25:22, 25:23)

27 января.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Волейбол
ВК Белогорье
ВК Енисей
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК Кузбасс
ВК Локомотив (Новосибирск)
ВК Нижний Новгород
Читайте также
Форвард «Каролины» Свечников забил первый гол в Кубке Стэнли-2026
"Спартак" жалуется на судейство и обсуждает нервный срыв своего игрока, а Карпин в восторге. Что произошло после матча "Спартак" – ЦСКА в Кубке России 
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза атаки ВСУ и День Победы. Главное
Россия согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия до 11 мая
Российский флаг в спорте: хроника возвращения — от юниоров МОК до взрослых турниров
Силы ПВО за шесть часов сбили 71 украинский БПЛА над регионами России
Популярное видео
Надо ли «Авангарду» увольнять главного тренера Ги Буше
Надо ли «Авангарду» увольнять главного тренера Ги Буше
Глава World Triathlon — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Глава World Triathlon — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Анонс финала Кубка Гагарина, камбэки «Локомотива», неудача «Магнитки»
Анонс финала Кубка Гагарина, камбэки «Локомотива», неудача «Магнитки»
Фаворит сезона «Авангард» выбыл из чемпионской гонки
Фаворит сезона «Авангард» выбыл из чемпионской гонки
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Набоков отправляется в «Колорадо»
Набоков отправляется в «Колорадо»
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Суперматч в Омске и чудесное спасение «Локомотива»
Суперматч в Омске и чудесное спасение «Локомотива»
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Казанский «Зенит» обыграл «Газпром-Югру» и одержал 13-ю победу подряд

Казанский «Зенит» обыграл «Белогорье» и одержал 14-ю победу подряд

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости