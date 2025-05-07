Волейбол
7 мая, 18:15

«Локомотив» победил «Белогорье» в «Финале шести» Кубка России среди мужчин

Алина Савинова

«Локомотив» обыграл «Белогорье» в матче группы «Б» «Финала шести» Кубка России по волейболу среди мужчин — 3:0 (25:20, 29:27, 25:22).

Самым результативным игроком встречи стал диагональный новосибирской команды Раджаб Шахбанмирзаев, набравший 19 очков.

«Локомотив» набрал 3 очка за два матча и располагается на второй позиции в турнирной таблице. У «Белогорья» (0) последняя строчка после первой игры. Лидирует «Зенит» (3).

В полуфинал выйдут по два сильнейших клуба из каждой группы.

