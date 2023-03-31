Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата России по волейболу среди мужчин

«Белогорье» обыграло «Газпром-Югру» во втором матче 1/8 финала плей-офф чемпионата России по волейболу — 3:0.

В других матчах плей-офф «Динамо-ЛО» обыграло «Енисей» — 3:1, после чего одержало победу в «Золотом сете» со счетом 15:9.

АСК победил «Кузбасс» — 3:2, а «Факел» обыграл «Урал» — 3:1.

В четвертьфинале образовались следующие пары: «Зенит-Казань» — АСК, «Зенит» из Санкт-Петербурга — «Динамо-ЛО», «Динамо» — «Факел» и «Локомотив» — «Белогорье». Серии пройдут до двух побед.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

Квалификационный раунд

«Белогорье» (Белгород) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (27:25, 25:22, 25:23)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (25:18, 25:18, 21:25, 25:19). Золотой сет — 15:9

«Кузбасс» (Кемерово) — АСК (Нижний Новгород) — 2:3 (25:20, 23:25, 25:16, 18:25, 12:15)

«Урал» (Уфа) — «Факел» (Новый Уренгой) — 1:3 (22:25, 25:22, 26:28, 17:25)

31 марта.