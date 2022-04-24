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Сегодня, 19:35

«Белогорье», «Динамо», питерский «Зенит» и «Динамо-ЛО» вышли в «Финал шести» суперлиги

Иван Шитик
Корреспондент
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24 апреля состоялись вторые матчи раунда плей-офф мужского чемпионата России по волейболу и определились все участники «Финала шести». Борьбу за медали продолжат «Динамо», «Зенит» из Санкт-Петербурга, «Динамо-ЛО» и «Белогорье».

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата две лучшие команды — «Зенит-Казань» и новосибирский «Локомотив» — напрямую вышли в «Финал шести», который пройдет в Казани 5 — 10 мая.

В группе А сыграют казанский «Зенит», московское «Динамо» и «Белогорье», в группе Б — «Локомотив», петербургский «Зенит» и «Динамо-ЛО».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

1/4 финала

Кузбасс (Кемерово) — Белогорье (Белгород) — 1:3 (25:22, 20:25, 19:25, 13:25)

Факел (Новый Уренгой) — Динамо М (Москва) — 0:3 (21:25, 20:25, 15:25)

Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 0:3 (19:25, 23:25, 24:26)

АСК (Нижний Новгород) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 0:3 (21:25, 19:25, 16:25)

ВК Белогорье
ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
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