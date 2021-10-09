«Белогорье» одержало победу в матче с АСК
19:48
«Белогорье» победило АСК (3:0) в матче второго тура чемпионата России по волейболу среди мужчин.
Счет в партиях — 25:17, 25:15, 25:22. «Белогорье» вышло на первое место.
Эта игра стала первой для хозяев на новой «Белгород-Арене».
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
2-й тур
«Белогорье» (Белгород) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:17, 25:15, 25:22)
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