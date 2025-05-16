Бельгийский доигровщик Деру покинул «Зенит-Казань»

«Зенит-Казань» объявил об уходе из клуба бельгийского доигровщика Сэма Деру.

«Опытный и разносторонний игрок помог Зениту трижды подряд выиграть чемпионат России (2023, 2024, 2025). Также вместе с Деру мы выиграли два Кубка России (2022, 2023) и два Суперкубка страны (2023, 2024)», — сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне-2024/25 33-летний доигровщик провел 28 матчей, в которых набрал 228 очков, в том числе 186 в атаке, 31 — на блоке и 11 — на подаче.

Деру перешел в «Зенит-Казань» в 2022 году из польского клуба «Ресовия». В России он также играл за московское «Динамо».