«Белогорье» победило АСК в суперлиге
«Белогорье» на выезде обыграло АСК в матче 4-го тура суперлиги — 3:0.
«Белогорье» одержало вторую победу подряд. Команда набрала 7 очков и занимает четвертое место в таблице чемпионата. АСК потерпел четвертое поражение подряд — 1 очко и 14-е место.
«Белогорье» 25 сентября примет московское «Динамо», АСК в этот день сыграет на выезде с «Енисеем».
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
4-й тур
АСК (Нижний Новгород) — Белогорье (Белгород) — 0:3 (15:25, 22:25, 16:25)
22 сентября.
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