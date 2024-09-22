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«Белогорье» победило АСК в суперлиге

Руслан Минаев
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«Белогорье» на выезде обыграло АСК в матче 4-го тура суперлиги — 3:0.

«Белогорье» одержало вторую победу подряд. Команда набрала 7 очков и занимает четвертое место в таблице чемпионата. АСК потерпел четвертое поражение подряд — 1 очко и 14-е место.

«Белогорье» 25 сентября примет московское «Динамо», АСК в этот день сыграет на выезде с «Енисеем».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

4-й тур

АСК (Нижний Новгород) — Белогорье (Белгород) — 0:3 (15:25, 22:25, 16:25)

22 сентября.

ВК Белогорье
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