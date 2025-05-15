Американский связующий Кристенсон покинул «Зенит-Казань»

«Зенит-Казань» объявил об уходе американского связующего Майки Кристенсона.

«Вместе мы выиграли три чемпионства и Кубка России, а также два Суперкубка страны. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сообщает пресс-служба казанского клуба.

32-летний Кристенсон провел за «Зенит» 159 матчей. В сезоне-2024/25 он в 32 матчах набрал 60 очков, в том числе 25 на блоке и 9 — на подаче, а также 26 очков в атаке.

«Зенит-Казань» в сезоне-2024/25 выиграл Суперлигу, в финальной серии победив санкт-петербургский «Зенит» (3-0).