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15 мая 2025, 14:39

Американский связующий Кристенсон покинул «Зенит-Казань»

«Зенит-Казань» объявил об уходе американского связующего Майки Кристенсона.

«Вместе мы выиграли три чемпионства и Кубка России, а также два Суперкубка страны. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» сообщает пресс-служба казанского клуба.

32-летний Кристенсон провел за «Зенит» 159 матчей. В сезоне-2024/25 он в 32 матчах набрал 60 очков, в том числе 25 на блоке и 9 на подаче, а также 26 очков в атаке.

«Зенит-Казань» в сезоне-2024/25 выиграл Суперлигу, в финальной серии победив санкт-петербургский «Зенит» (3-0).

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ВК Зенит (Казань)
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