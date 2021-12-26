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Алексей Вербов выиграл первый трофей в статусе главного тренера

20:36
Алексей Вербов. Фото ВК «Зенит».
Алексей Вербов. Фото ВК «Зенит».
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Казанский «Зенит» выиграл Кубок России-2021, победив в финале московское «Динамо».

Это первый трофей для Алексея Вербова на посту главного тренера казанцев.

В сезоне-2019/20 Вербов в должности старшего тренера казанского «Зенита» непосредственно руководил командой на тренировках и во время матчей вместо Владимира Алекно, бравшего паузу в карьере из-за проблем со здоровьем. Казанская команда завоевала Кубок России, заняла второе место в чемпионате страны, но неудачно выступила в Лиге чемпионов, впервые в истории не сумев выйти из группы.

В марте 2020 года Вербов принял решение уйти из «Зенита» и начал самостоятельную тренерскую карьеру, возглавив кемеровский «Кузбасс». В апреле 2021 года после отставки Алекно вернулся в Казань, став главным тренером «Зенита».

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Иван Шитик все материалы автора
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