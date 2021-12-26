Алексей Вербов выиграл первый трофей в статусе главного тренера
Казанский «Зенит» выиграл Кубок России-2021, победив в финале московское «Динамо».
Это первый трофей для Алексея Вербова на посту главного тренера казанцев.
В сезоне-2019/20 Вербов в должности старшего тренера казанского «Зенита» непосредственно руководил командой на тренировках и во время матчей вместо Владимира Алекно, бравшего паузу в карьере из-за проблем со здоровьем. Казанская команда завоевала Кубок России, заняла второе место в чемпионате страны, но неудачно выступила в Лиге чемпионов, впервые в истории не сумев выйти из группы.
В марте 2020 года Вербов принял решение уйти из «Зенита» и начал самостоятельную тренерскую карьеру, возглавив кемеровский «Кузбасс». В апреле 2021 года после отставки Алекно вернулся в Казань, став главным тренером «Зенита».
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