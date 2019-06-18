Алексей Спиридонов перешел в "Урал"

Доигровщик казанского "Зенита" Алексей Спиридонов перешел в уфимский "Урал", информирует пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Спиридонов, который уже выступал за "Урал" в сезоне-2012/13, провел 12 матчей в чемпионате России и 5 в Лиге чемпионов.

30-летний Спиридонов – чемпион Европы 2013 года, двукратный победитель Мировой лиги.