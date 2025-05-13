Волейбол
13 мая, 06:39

Александр Волков покинул пост главного тренера «Белогорья»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Волейбольный клуб «Белогорье» объявил об уходе Александра Волкова с поста главного тренера команды.

Также клуб покинул Леонид Кузнецов, ранее занимавший должность старшего тренера команды.

«Волейбольный клуб «Белогорье» выражает благодарность Александру Александровичу и Леониду Константиновичу за плодотворное сотрудничество и желает дальнейших успехов в тренерской карьере!» — говорится в сообщении.

40-летний Волков возглавлял «Белогорье» с мая 2023 года. Под его руководством белгородцы дважды становились бронзовыми призерами чемпионата России.

Источник: ВК «Белогорье»
