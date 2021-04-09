Алекно провел прощальный матч по главе казанского «Зенита»

Матч за пятое место в чемпионате России с «Факелом» стал прощальным для Владимира Алекно на посту главного тренера «Зенита».

Казанцы выиграли со счетом 3:1 и получили право в следующем сезоне сыграть в Кубке вызова — третьем по значимости еврокубке.

Тренер еще в феврале объявил, что покинет свой пост после завершения сезона вне зависимости от итоговых результатов. 54-летний специалист после краткосрочной работы со сборной Ирана на Олимпиаде в Токио планирует приостановить карьеру и заняться здоровьем.