Алекно провел прощальный матч по главе казанского «Зенита»
16:41
Матч за пятое место в чемпионате России с «Факелом» стал прощальным для Владимира Алекно на посту главного тренера «Зенита».
Казанцы выиграли со счетом 3:1 и получили право в следующем сезоне сыграть в Кубке вызова — третьем по значимости еврокубке.
Тренер еще в феврале объявил, что покинет свой пост после завершения сезона вне зависимости от итоговых результатов. 54-летний специалист после краткосрочной работы со сборной Ирана на Олимпиаде в Токио планирует приостановить карьеру и заняться здоровьем.
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