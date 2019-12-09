Алекно пока не решил, будет ли дальше тренировать

Бывший тренер мужской сборной России по волейболу и тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно в интервью «СЭ» пока не решил, будет ли дальше тренировать. Он добавил, что не умеет работать на пол-листа.

— Допускаете мысль, что вы больше не будете тренировать? Или точно знаете: это вынужденный перерыв, который рано или поздно закончится?

— Пока не могу ответить на этот вопрос.

— Ждете какого-то знака?

— Просто у меня на данный момент нет решения.

— «Я как наркоман, зависим только от волейбола, от побед». Это из вашего интервью двухлетней давности. Что изменилось?

— У меня не получается просто участвовать. Еще раз говорю — это недостаток. Тысячи тренеров работают и находят поводы для радости: кому-то достаточно попадания в плей-офф, кому-то — в тройку, кому-то — в шестерку.

У меня изначально была завышена планка результатов. Не из-за того, что я какой-то феномен. Просто, благодаря судьбе, так сложилось. И теперь работать на пол-листа я не умею. А работать на максимуме уже не получается.

Я наркоман, когда на все 100 там. А на 98 — это не я. Лишь бы быть, лишь бы работать — не мое. (Владимир Иванов)