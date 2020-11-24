Алекно подписал контракт со сборной Ирана

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно возглавил сборную Ирана. Он будет работать с командой до завершения Олимпийских игр в Токио, сообщает пресс-служба клуба.

На олимпийском турнире Иран сыграет в группе А вместе с Японией, Польшей, Италией, Канадой и Венесуэлой. В другой группе — Бразилия, США, Россия, Аргентина, Франция и Тунис.

Дебют Алекно в сборной Ирана должен состояться 14 мая на этапе Лиги наций в Китае. В первый день иранцы сыграют с Японией, а во второй — с Россией.

Алекно трижды возглавлял мужскую сборную России (2007-2008, 2011-2012, 2015-2016) и привел команду к победе на Олимпийских играх-2012 в Лондоне.