Алекно поделился ожиданиями от «Финала шести»

Заслуженный тренер России по волейболу Владимир Алекно отметил, что ожидает зрелищной игры и победы казанского «Зенита» в «Финале шести» Париматч-Суперлиги.

«Ожиданий у меня немного, жду от всех команд зрелищной игры, — цитирует ТАСС Алекно. — Я более чем уверен, что казанский «Зенит» станет чемпионом, а главными соперниками традиционно будут «Локомотив» и «Динамо» из Москвы. В формате «Финала шести» есть своя специфика, но судя по тому, как «Зенит» выглядит в этом году, я думаю, они решат все свои задачи».

В «Финал шести», помимо казанского «Зенита», одержавшего победу в регулярном чемпионате, примут участие московское «Динамо», белгородское «Белогорье», новосибирский «Локомотив», «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Динамо» из Ленинградской области.

«Для «Зенита» важно, что турнир пройдет в Казани. В отсутствие международных турниров любой спортивный праздник — это здорово. Болельщики это заслужили», — добавил Алекно.

«Финал шести» пройдет с 5 по 10 мая. Действующим чемпионом России является московское «Динамо».