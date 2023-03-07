Российская волейболистка получила во Франции выговор за огурец на столе. Она жалуется на вмешательство в личную жизнь

Екатерина Лазарева шокирована западными нравами.

В январе 2023 года россиянка Екатерина Лазарева приняла решение продолжить карьеру в чемпионате Франции. Она перешла в клуб «Леваллуа», который на тот момент занимал 13-е место в турнирной таблице, выиграв лишь 1 из 14 матчей.

Однако спустя два месяца жизни во Франции волейболистка переживает совсем не о том, как помочь команде спастись от вылета из элитного дивизиона. Спортсменку напрягла разница менталитетов, о которой она рассказала своим подписчикам. Она также поделилась неприятной ситуацией, которая с ней приключилась.

Огурец

Проблемой стало состояние квартиры, в которой спортсменка проживает во Франции. Екатерина была на тренировке в то время, как в ее апартаменты пришла хозяйка вместе с представительницей клуба. Лазарева без задних мыслей позволила им прийти в ее отсутствие, но даже не могла подумать, к чему это приведет.

«Произошла такая ситуация, которой я хотела бы поделиться с вами. Я думала, что в Европе, как мне все рассказывают, смотрят на твои личные границы, не лезут в твою жизнь. То, что в России, скажем так, очень любят нарушать. Пришли. После этого пишут: «Катя, мы в шоке, хозяйка в шоке. У тебя так грязно, так не убрано! Спойлер: у меня была грязная посуда в раковине, доска с ножом, и на доске с ножом лежал огурец. У меня просто ошалевшие глаза, когда я все это читаю. После я ей пишу, что это моя личная жизнь и я живу так, как мне комфортно», — рассказала Екатерина в социальных сетях.

Фото Соцсети

Российскую волейболистку обвинили в том, что она не соблюдает регламент квартиры, и отчитали за то, что она якобы не поддерживает необходимый порядок. Саму спортсменку такие заявления шокировали: Лазарева считает, что это вторжение в ее личное пространство. Ведь ее просто отчитали за ее собственный комфорт.

«У меня просто ошалевшие глаза, когда я все это читаю. После я ей пишу, что это моя личная жизнь и я живу так, как мне комфортно. На что она пишет: «Вы обязаны соблюдать регламент квартиры, держать все в чистоте и опрятности». Я говорю: «Я не порчу имущество, все в нормальном состоянии». На что опять она мне отрицает там что-то. Я понимаю, что я уже ничего ей не докажу», — добавила волейболистка.

Переезд

До перехода Екатерина выступала в России за «Ак Барс». Но тренерский штаб не видел ее в составе. К тому же сама волейболистка отказывалась расторгать контракт по обоюдному согласию. Это стало причиной того, что спортсменка начала искать для себя другой клуб. И позднее у Лазаревой появился вариант с переездом в Европу, который стал для нее самым оптимальным. Но при этом Екатерина не может назвать причину не самого лучшего расставания с «Ак Барсом», так как от работы с командой ее отстранили без объяснений.

«Мне очень часто задают этот вопрос, но всё произошло так резко, что, к сожалению, причину я так и не узнала. В один день мне просто сказали, что больше не заинтересованы во мне, а затем полностью изолировали из каких-либо командных взаимодействий. Про заявку на игру вообще молчу — я просто собирала мячи. Ну и конечно, я начала искала варианты для себя. Я давно хотела пожить и поиграть за границей, и эта ситуация просто стала толчком для меня, потому что оставаться в России желания у меня не было», — написала волейболистка в социальных сетях.

Поэтому в некотором роде переезд за границу был вынужденным, но в то же время у Лазаревой действительно было желание попробовать себя в зарубежных чемпионатах. Сестра спортсменки, Анна, также уехала из России — она выступает в турецком «Фенербахче».

Менталитет

Похожие заявления уже не первые со стороны российской волейболистки, которая достаточно активно ведет социальные сети. В конце января Екатерина рассказывала, что Франция не оправдала ее ожиданий — она была уверена, что не столкнется со многими трудностями, которые по факту произошли.

Фото Соцсети

«Я была уверена, что Европа — это про полную неприкосновенность, но, господи, сколько тут бездомных, которые рады нарушить твое личное пространство. Я всегда думала, что тут очень спокойно и о своей безопасности переживать не стоит, но и тут сюрприз: огромное количество краж. Нужно быть внимательным хотя бы потому, что здесь на каждом шагу свой «сюрприз». В каждой стране есть свои правила, и я пока что знаю не все из них», — написала спортсменка.

Екатерина — не первая россиянка во Франции за последние несколько лет. В нынешнем сезоне она стала уже восьмой российской волейболисткой, выступающей в этой стране. За «Волеро» играют связующая Виктория Кобзарь, диагональная Вита Акимова, доигровщицы Анна Котикова и Алина Попова, блокирующая Елизавета Кочурина и либеро Татьяна Симанихина. За «Нанси» выступает доигровщица Марина Тушова.

Однако от них подобных откровений о разности менталитета пока не звучало. Тем не менее Лазарева не жалеет, что уехала во Францию: «Я уехала в Европу, и так сложились обстоятельства, что у меня появилась такая возможность. На все вопросы, связанные со следующим сезоном, пока не отвечу, потому что сама ничего не знаю. Соглашения здесь подписываются очень поздно, по сравнению с Россией».