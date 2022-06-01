Волейболистка сборной России объяснила свой отъезд в чемпионат Турции

Ирина Воронкова — о накаленном финале волейбольной Суперлиги и новых горизонтах.

Калининградский «Локомотив» в последние недели — в центре внимания. В самом клубе, помимо заседаний исполкома и юридических нюансов, дел по горло: кардинально меняется состав. Например, уходит Ирина Воронкова, игравшая за «Локо» с самого основания, дочь небезызвестного тренера Андрея Воронкова. На главную тему, о двухлетней дисквалификации своего отца за слова в тайм-ауте, Ирина общаться не стала. Психологически ей все еще тяжело, да и дети за слова родителей все-таки не отвечают. Но о возвращении в Стамбул не спросить было нельзя. Именно там родилась 26-летняя нападающая, а теперь, спустя много лет, возвращается — играть в Лиге чемпионов.

Мой переход не связан с отстранением российских клубов

— Ирина, со следующего сезона вы будете выступать в турецком «Эджзаджибаши». Как приняли решение впервые уехать в зарубежный чемпионат?

— Это была моя детская мечта — поиграть за границей и выступить именно в турецком клубе. Ведь именно в Турции я родилась и выросла. И вот мечта осуществилась, открываю новый этап в своей карьере. Можно сказать, это новый вызов. У меня было несколько предложений, но я свой выбор остановила на «Эджзаджибаши». Сильный клуб, где играют классные волейболистки. Не сомневаюсь, будет интересно.

— Стамбул для вас родной город, можно так сказать?

— Это город, в котором я провела 10 лет жизни, и, конечно, он мне близок.

— Турецкого гражданства у вас нет?

— Нет.

— Решение об отстранении российских клубов от еврокубков сыграло роль для вас?

— Нет. Я приняла решение еще до начала всех событий. Так что это никак не связано.

— С каким настроением уходили из «Локомотива»?

— «Локомотив» для меня особый клуб. За четыре года, которые я провела в Калининграде, много чего произошло в моей жизни. Мы дважды становились чемпионами, дважды выигрывали серебро Суперлиги, брали Суперкубок. А какие у нас болельщики? Потрясающие! Как и атмосфера на домашних матчах «Локо». Конечно, грустно расставаться со всем этим, с командой... Но надеюсь, что я еще вернусь в «Локомотив»!

— На ваше место в Калининград приходит Ксения Парубец. Это вы ей посоветовали перейти в «Локомотив»? Вы же подруги.

— Не-е-т, она приходит вовсе не на мое место! На свое! Ксения тоже хочет попробовать для себя что-то новое. Проверить свои возможности в новых условиях. Она больше десяти лет провела в «Уралочке». Видимо, и ей пришла пора что-то поменять. Но я ей точно ничего не советовала, нет (смеется).

Ирина Воронкова. ЖВК «Локомотив»

Я играю в женский волейбол, так что мне больше нравится мужской

— «Локомотив» именно с «Уралочкой» выдал сумасшедшую финальную серию в женской Суперлиге. Что больше всего запомнилось?

— Для меня этот сезон вообще был интересным. Было много ярких игр. А плей-офф получился просто космическим. А ведь я еще во время решающих матчей сменила амплуа — перешла из доигровщиков в диагональные.

— Сложно было перестроиться?

— Нет. Тренерский штаб дает задание, надо было его выполнить. Так что выбора особо и не было. Отрабатывали новую схему на тренировках, потом реализовали в играх. Кстати, позиция диагональной мне знакома. Я еще и в молодежной сборной играла в этом амплуа. И в «Заречье-Одинцово». А начинала карьеру вообще блокирующей. Теперь осталось только либеро сыграть (улыбается).

— Согласны, что в этом году женский волейбол был круче мужского? Как минимум концовка.

— В этом году у мужчин был «Финал шести», у них все прошло достаточно сжато. У нас же был полноценный плей-офф. Четвертьфинал и полуфинал — до двух побед. Финал — до трех побед. Серия за золото с «Уралочкой» вообще получилась из пяти игр, три из которых продолжались пять партий. Накал страстей — высочайший.

— Последние годы казалось, что в России мужской волейбол гораздо популярнее женского.

— Можно сказать, что это в какой-то степени две разновидности одной игры. Тактика отличается, скорость... Да, если брать по большому счету, то мужской волейбол, наверное, популярнее женского. Но у нас в Калининграде своя особая атмосфера, и здесь женский волейбол за четыре года стал спортом номер один.

— Вам мужской или женский больше нравится?

— Так как я играю в женский, мне, наверное, больше нравится мужской (смеется).

Ирина Воронкова. ЖВК «Локомотив»

Для команды Карполя и серебро — достойный результат

— Как вы вообще с такими нервами в финале справлялись? Очень «качельная» серия получилась.

— Вот как-то получилось (смеется). Иногда, правда, и не справлялись, что было наверняка заметно после проигранных нами партий. Но мы очень хотели победить. Как и «Уралочка». Но получилось у нас!

— Финальная серия в итоге стоила главному тренеру «Локо» Андрею Воронкову двухлетней дисквалификации по решению исполкома федерации. Как восприняли решение?

— Давайте не будем затрагивать эту тему.

— Вы в принципе заметили, что в этом финале большинство болело за «Уралочку» и персонально за Николая Карполя?

— Я не заметила. У нас были свои задачи, которые надо было решить. И мы решили. А для «Уралочки», для Николая Васильевича Карполя и серебро — достойный результат. Ведь перед стартом плей-офф вообще мало кто верил, что «Уралочка» дойдет до финала.

— Что будет с российским волейболом в условиях изоляции?

— Думаю, спорт на этом не остановится, развитие продолжится. Да, нужна определенная перестройка, но будем учиться работать в новых условиях. В августе должна пройти спартакиада — это тоже новое дыхание для российского волейбола и спорта вообще. Да и для молодых игроков в нынешних условиях открывается хорошая перспектива. Я стараюсь мыслить позитивно и вижу в произошедшем свои плюсы.