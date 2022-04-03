Два золота для Подмосковья. В волейболе на снегу определили чемпионы страны

В Шерегеше завершился чемпионат России по волейболу на снегу, по итогам которого и у мужчин, и у женщин победы отпраздновали команды из Одинцова.

Известный горнолыжный курорт принимает лучших волейболистов страны уже второй год подряд, радуя и игроков, и публику. Организация, по словам спортсменов, на высшем уровне. В нынешнем году Всероссийская федерация волейбола увеличила призовой фонд до рекордной цифры в 1,6 миллиона рублей. И собрала в Кемеровской области больше 30 команд из разных уголков страны. Уровень соревнований неизменно растет год от года.

За и против

У женщин второй год подряд чемпионкой стала Полина Цыганова — вот только теперь ей в финале пришлось играть в составе подмосковного «Заречья» против бывших одноклубниц из мытищинского «Олимпика». Было очень жарко, два сета игра шла мяч в мяч.

— Хочу отдельно отметить полные трибуны — в постковидное время такое редко встретишь, — сказала Цыганова «СЭ». — Люди болели, после матчей подходили фотографироваться и за автографами — думаю, все получили удовольствие. Атмосфера просто классная.

— В прошлом году вы играли вместе с Елизаветой Терентьевой и Анной Ромашовой, а теперь против них. Как так вышло?

— И в пляжном волейболе, где я тоже выступаю, партнеры часто меняются. С той же Лизой я на песке выступала и в паре, и против нее. Решение сменить команду я приняла после Нового года, когда стало известно, что «Заречье» выступит на чемпионате России. Я позвала Арину Михайлину и Елену Федчук, с которыми давно знакома.

— Тяжело было с напарницами, не имеющими опыта в этой дисциплине?

— Главное в подготовке было за месяц объяснить, как именно играть на снегу. Больших проблем не возникло. Мы провели где-то с десяток тренировок, причем просили ребят, играющих в пляжку, с нами спарринговать. Это и была основа нашей подготовки — если побеждаешь парней, девушек потом обыгрывать уже проще.

Скучать не придется

У мужчин финал вышел не менее напряженным и также закончился поражением действующих чемпионов в трех сетах от клуба из Одинцова. Казанское «Динамо-Татарстан» в битве за золото уступило «Искре», за которую играли Руслан Быканов, Петр Королев, Александр Крамаренко и Максим Худяков.

Подмосковная четверка по рейтингу до начала турнира не входила в число фаворитов, но уже на групповом этапе нанесла поражение чемпионам. А до решающего матча дошла, не отдав соперникам ни сета. Хотя в битве за золото пришлось попотеть — судьба первого места решилась на очень напряженном тай-брейке.

— В группе матч с динамовцами сложился легче — после него они сделали работу над ошибками, — сказал Быканов «СЭ». — Например, соперники выпустили четвертого игрока, который нас помучил, — опытного Руслана Даянова, чемпиона Европы.

— Вы были одним из пионеров волейбола на снегу в России, играли и 2х2, и на первом в истории этапе Евротура в Москве после перехода на 3х3. Это сильно изменило игру?

— Конечно. С третьим игроком команда становится более мобильной, совершается больше технических действий, мяч дольше держится в воздухе, меньше простых ошибок. Все-таки на снегу одному человеку в защите тяжело закрыть все восемь метров площадки, ноги проскальзывают. Да и запасной тоже нужен: волейбол на снегу достаточно травмоопасен. Плюс еще один игрок всегда может изменить ход матча.

Кстати, согласна с коллегой и Цыганова. По ее словам, для игры на снегу формат 3х3 подходит идеально, позволяя получить что-то среднее между пляжным и классическим волейболом.

На этом зимний сезон закончен. Но уже скоро стартуют пляжные турниры. По мнению Быканова, в этом году они будут очень интересными даже без международных стартов.

— ВФВ уже внесла коррективы в календарь, — рассказывает Быканов. — Заметно увеличен призовой фонд, расширена география этапов чемпионата страны и их количество, появляется много новых интересных мест. Поэтому почти каждую неделю где-то будут играться турниры с участием сильнейших игроков, в том числе членов сборных. Каждый такой этап будет как раньше финал Кубка России. Скучать нам точно не придется.

Волейбол на снегу. Чемпионат России. Мужчины. Финал. Искра — Динамо-Татарстан — 12:15, 15:6, 15:13. Женщины. Финал. Заречье-Одинцово — Олимпик — 17:15, 14:16, 15:6.