Игрок сборной России анализирует итоги Игр в Токио, рассуждает о Париже и домашнем чемпионате мира.

В Токио мужская сборная России дважды обыграла сборную Бразилии и вышла в финал. Но в золотом матче в пяти сетах уступила французам. Сейчас появилась возможность с холодной головой обсудить выступление команды ОКР в Токио, а также причины поражения от Эрвина Нгапета и компании. Для этого «СЭ» связался с центральным блокирующим казанского «Зенита» и сборной России Артемом Вольвичем. Он рассказал, каково смотреть за матчем всей жизни со скамейки запасных, есть ли у него обида на Нгапета за слабую игру в Казани и с какими целями сборная России выйдет на стартующий скоро чемпионат Европы в Эстонии и Финляндии.

Мы могли взять бронзу, могли выиграть золото — в спорте все непредсказуемо

— Как проходит подготовка к чемпионату Европы, в каком состоянии команда?

— На самом деле все здорово, провели первый цикл сборов, четыре дня по две тренировки в день. Втянулись в общий ритм, набираем форму, начали заниматься непосредственно волейболом. Эмоциональное состояние в целом тоже хорошее, все уже выдохнули после Олимпиады.

— То есть переключились на следующие соревнования, уже нет тех переживаний, которые были сразу после Токио?

— Нет, думаю, что все переживания уже в прошлом. Довольно много времени после Олимпиады уже прошло, и пора жить дальше.

— Если рассуждать теперь, спустя некоторое время, серебро Игр для этого состава сборной России скорее успех, чем неудача? Тем более серебро, добытое в такой упорной борьбе.

— В принципе думаю, что олимпийская медаль любого качества, любого достоинства — ценная награда. Это медаль, которой предшествует огромная работа не только тех 12 человек, которые поехали в Токио, но и тех, кто играл с нами на сборах, выступал на предварительных турнирах, тренерского штаба. Все это дает результат в совокупности. И серебро в этом плане, конечно же, достойная награда. Но я бы не сказал, что это максимум именно для этой команды, поскольку мы спокойно могли взять и золото. Нам это было под силу вполне. Могли взять и бронзу, в спорте все непредсказуемо.

— Как и в финале Олимпиады-2020. Когда сборная России отыгралась со счета 0-2, не было в голове мысли, что может повториться сюжет Лондона-2012?

— Думаю, нет, ситуация у нас была другая. Скажу так: была уверенность, что этот матч мы можем выиграть. И она меня не покидала до последнего момента. Две партии, которые мы взяли, шли под нашим контролем, мы переломили ход поединка. А пятая партия — все же особый челлендж. На первый план выходит уверенность игроков в себе, концентрация. В пятой партии достаточно совершить пару ошибок — и можно упустить всю игру. Поэтому права на ошибку не было.

— В какой момент была сделана ошибка?

— Мы хорошо начали партию, вели в пару очков, а как дальше развивались события, уже не так хорошо помню. В финальных играх нет разговора, на самом деле, об ошибках или качестве игры. Неважно, хорошо ты играл, плохо, принял подачу или нет. Важен только конечный результат — ты победил или проиграл. Либо ты чемпион, либо довольствуешься вторым местом. Мы проиграли, но вполне могли и выиграть.

— Франция нашу команду обыграла дважды — сначала в группе, потом в финале. Сильно игра французов поменялась по сравнению с матчем в группе, почему в итоге не удалось найти ключи к их тактике?

— Анализ поражения после группового матча был, но случаи, когда на одном турнире дважды побеждает одна команда, на самом деле, не такая редкость. Мы же победили два раза Бразилию. Мы думали над тем, что мы делали не так, в чем мы преуспели в игре с французами, чего нам не хватало. Соперник, в свою очередь, наверняка анализировал наши матчи с Канадой и Бразилией. Смотрели за динамикой, текущей формой. Когда команда играет в группе, ищет правильный баланс сил. Редко в группе сразу кто-то показывает свой максимум. В любом случае, нужно время на то, чтобы сыграться. И как раз к плей-офф подойти в своей лучшей форме. Наши выводы помогли нам зацепиться за матч и взять две партии, волейбол был упорнее, чем на групповом этапе. Но и французы, глядя на то, как мы играли с Бразилией, сделали свои тактические замечания. И после двух проигранных партий финала перестроились на тай-брейке.

— Обиднее проиграть без шансов 0-3 или в трех мячах на тай-брейке?

— Сложный вопрос. Наверное, если взять особняком финал Олимпиады, то поражение в пятой партии в три мяча обиднее, чем уступить без шансов в трех партиях. При этом поражение есть поражение, неважно, с каким счетом, итог один и тот же.

Несправедливо винить во всех неудачах «Зенита» одного Нгапета

— У Франции фактор Нгапета сыграл свою роль? Насколько он выделялся на площадке?

— Думаю, да. Эрвин провел очень хороший турнир. Начал зажигать в матчах с нами еще в группе, был неким ментальным лидером в команде. Делал огромную работу во всех элементах — прием, защита, атака, передачи. Кроме разве что блока, все-таки он не привык играть на блоке. В нужный момент Нгапет рисковал, в другой момент играл хитрее. Настоящий стержень команды, который тянул коллектив за собой, а коллектив тянулся к нему. Сложно выделить кого-то одного в сборной Франции, там вся команда сыграла отлично. Но Эрвин был реально силен.

— То есть у Франции сработал фактор звезды в составе?

— Не скажу, это некорректное заявление. Возьмем для примера Вильфредо Леона, вы же согласны с его звездным статусом? И раз такая звезда была в команде Польши, значит, вся команда должна двигаться в его сторону и побеждать. Но этого не произошло. Нгапет отличный игрок, который провел отличный чемпионат. Но он оставался частью коллектива. А если сравнивать по регалиям, то в сборной России сплошь одни звезды, но победили французы.

— Удалось пообщаться с Эрвином после финала?

— Мы еще после матча группы с ним виделись пару раз. После финального матча перекинулись только парой фраз, не хотелось его отвлекать. Все-таки у ребят празднование, эмоции зашкаливают. И особо не о чем было разговаривать. Поздравил его, сказал, что он большой молодец. Заслуженная победа.

— Многие болельщики клуба «Зенит-Казань» высказывали в интернете претензии к Нгапету, который ярко проявил себя в играх за сборную, но при этом не выдал тех лидерских качеств в матчах за клуб. Вы согласны с подобными обвинениями?

— Скажу одно — вопросов по настрою у меня нет ни к кому, тем более к Нгапету. Эрвин трудяга, он всегда работал и выкладывался на полную. Другое дело, что не в каждом матче ему удавалось показать свою лучшую игру. На это есть сразу несколько причин, много факторов должно сойтись воедино, чтобы игрок показывал результат. Это и отношения в команде, и отношения с тренером, медперсоналом. Ментальное состояние, возможность пообщаться с семьей, хорошая погода. Столько разных мелочей влияет на игру. В последний сезон в Казани не только у Нгапета, у всей команды не получилось показать все, на что она способна. Несправедливо винить в неудачах одного Эрвина. А на Олимпиаде человек расслабился, играл за свою страну с многолетними партнерами, друзьями. Было хорошее настроение. Банально перезагрузился. Вот и показал совсем другой волейбол.

У нашей команды проблем с настроем не было

— В Токио действительно вы отдали больше эмоций, чем в Рио?

— Думал над этим вопросом сам. На мой взгляд, поражение в Рио было обиднее. Получается, поехали на Олимпиаду и не взяли ничего, без результата. А говорить об эмоциях тяжело. Вы судите со стороны по телевизору, по лицам, разговорам в интервью. Это всего лишь картинка. Вы не знаете, какое на самом деле было настроение у команды, какие были разговоры в раздевалке, на собрании с тренерами. Люди по-разному воспринимают поражение, кто-то может улыбаться, но на самом деле в душе полнейший Армагеддон. Другой будет сидеть грустить, но грусть скорее напускная. Тут все индивидуально.

— Какие в целом у вас остались впечатления от Олимпиады? Игры получились очень необычные, без болельщиков, с большим количеством ограничений...

— Касательно уровня организации — никаких вообще вопросов. Все было на самом высшем уровне, продумано до мелочей. Если возникал какой-либо вопрос, он тут же передавался в олимпийский комитет, дальше ОКР сотрудничал с токийской стороной, и все решалось молниеносно. Что касается атмосферы, то словами передать это сложно. Во всей Олимпийской деревне, на арене — невероятный дух соревнования. Это сложно объяснить, это нужно прочувствовать. Нечто необъяснимое. Отсутствие болельщиков, конечно, большой минус. Поэтому атмосфера на площадке, безусловно, была непривычной. Присутствует некая камерность. При этом общая энергетика Олимпиады тебя все равно не отпускает, и каждый матч проходит в очень упорной борьбе. Каждый игрок каждой команды показывал свой максимум и даже больше.

— Вы были на двух диаметрально противоположных по настроению Олимпиадах. Сначала — Бразилия, где был карнавал на трибунах. Теперь — строгая коронавирусная Япония без зрителей. Не было в связи с этим проблем с настроем?

— У нашей команды проблем с настроем не было, мы на каждую игру выкладывались от и до. Понимали, куда приехали и для чего. Все зависит от человека и его восприятия происходящего. Что касается фактора зрителей, скажу так. Турнир длинный, эмоций и энергии тратится много, физических и моральных сил. Когда на трибунах есть болельщики, они могут завести тебя, придать энергии в тяжелый момент, переломить ситуацию. Зарядить команду, отдельных игроков. Для многих это важный заряд для внутренней батарейки, который не дает возможности потерять концентрацию, думать об усталости или травмах. Если бы финал Олимпиады проходил в полном зале, как это было в Рио, возможно, итог был бы другим. Такая атмосфера способна выводить команды на запредельный уровень игры.

— Нашу делегацию на трибунах не слышали?

— Когда начался плей-офф, практически у каждой сборной были делегации, которые приезжали поболеть за своих соотечественников. Другое дело, что из-за жестких антивирусных ограничений даже спортсменов далеко не всех пускали. И благодаря этому некое подобие атмосферы решающих игр возникало. Начинаешь понимать, что идут Олимпийские игры, важные матчи. Бразильцы вообще топали и плясали. Всего было человек 50-100, но эмоций от них было много.

— Кого было больше всего?

— Чисто визуально — бразильцев на полуфинале и французов в финале.

Я был готов выйти в финале в любой момент, но меня не вызвали

— Перед стартом матча с Францией тренер Саммелвуо не включает вас в стартовый состав. Вы старались поддерживать ребят во время финала, либо это было запрещено регламентом?

— Те игроки, которые не принимали участия в матче, всеми способами поддерживали тех, кто играет. Мы и болели, кричали, давали советы парням. Все были на одной волне. Как могли помогали, а ребята старались выложиться на площадке.

— Большинство спортсменов говорят, что гораздо сложнее эмоционально следить за матчем со стороны, нежели самому выступать и играть. Вы с этим согласны?

— Думаю, да, переживаний чуть-чуть было больше. Не скажу, правда, что очень сильно переживал. Я в целом не любитель переживать.

— В тот момент, когда узнали, что пропускаете финал, сильно расстроились?

— Любому игроку хочется сыграть в финале Олимпиады. Да, в принципе, в любом матче не хочется сидеть никому на площадке, хочется самому принимать участие. Другое дело, что есть интересы всей команды. Это было решение тренера, и о каких-то моих амбициях тут речь не шла. Тренер подошел ко мне, объяснил ситуацию. Хотел начать игру с Ильясом Куркаевым, потому что, по его мнению, он свежее, интереснее на тот момент. Я нормально это воспринял и старался помочь чем мог. Сказали бы по ходу матча выходи играй — я бы вышел. Я был готов. Но не вызвали.

— Для вас лично, глядя на всю карьеру, серебро Олимпиады — главный успех в жизни?

— На данный момент — да. Все-таки олимпийская медаль — это нечто особенное.

До чемпионата мира и Олимпиады еще много времени. Задача сейчас — чемпионат Европы

— Сейчас сборная России готовится к чемпионату Европы. Насколько турнир вообще важен в связи с тем, что его проводят спустя несколько недель после Олимпиады? Возможно, стоило его отменить?

— Отменять или нет — не в моей власти. Третий турнир за лето, безусловно, тяжело. Нехилые физические нагрузки на организм. Единственный положительный момент — это малое количество перелетов, мы не тратили на них много сил. Если вспомнить, допустим, формат Лиги наций, то там всегда было много перелетов, и они реально выматывали. Не столько эмоции и силы тратились на сами игры, сколько на переезды из одной страны в другую. Поэтому, с одной стороны, силы еще остались, выдержать чемпионат Европы можно. Но вот эмоций почти что нет, они остались все в Токио. С этой точки зрения решение играть ЧЕ сразу после Игр — не самое удачное. Как все сложится, покажет время. Мы настраиваемся играть, будем готовиться к каждому матчу, а дальше — как пойдет. Мяч круглый, как известно.

— После обидного поражения от французов в финале наверняка настроиться на чемпионат Европы проще, чем после победы? Больше мотивации, видимо, будет только у Польши, которая осталась вообще без наград.

— У поляков, согласен, наверняка будет огромная жажда реванша. С другой стороны, французы едут на очень позитивной ноте, они выиграли олимпийский турнир и играть будут с удовольствием. Другой момент — это давление из-за их нового статуса. Они едут на турнир с новым тренером, посмотрим, как он найдет контакт с игроками в короткий срок и какие будут игровые кондиции у лидеров. Не только у поляков, но и у нас, французов, итальянцев. Не забывайте, что состав на чемпионате Европы пестрый, сильный. Есть еще и сербы, Словения, Болгария, Германия. Не самый легкий турнир. Все будет зависеть от одного матча.

— В каком составе поедут французы, пока неизвестно?

— В боевом, об отказах я не слышал.

— У наших девушек многие лидеры и ветераны после Токио попросили об отдыхе. Мужская сборная в этом плане повела себя иначе.

— Отдыхать всегда хочется. Но есть обязанности и условия. Когда нас всех собрали в мае, мы изначально договорились, что едем от и до, все турниры сборной отрабатываем одним составом. За исключением разве что вынужденных замен Макса Михайлова и Вити Полетаева. Им нужно поправить здоровье. Других оправданий не было. Насколько грамотно выбрали стратегию, будем смотреть уже по итогам чемпионата Европы. Сколько дадут отдохнуть перед клубным сезоном.

— Экспериментальный состав у женской сборной на ЧЕ объясняли в том числе тем, что скоро турнир в Париже и пора бы уже и на него закладываться, примерять возможные варианты. В мужской сборной большинство намерено играть до 2024 года?

— Каждый рассчитывает играть как минимум максимально долго. А будет ли он в волейболе в 2024-м и тем более будет ли на Олимпиаде в Париже — на это будет влиять множество факторов. До Парижа нужно дожить. Сейчас у нас отдельный турнир и отдельное лето. Уже следующим летом может быть совсем другой состав. Но наверняка почти все хотели бы дотянуть до Олимпиады-2024 и попробовать на ней победить.

— Если говорить лично о вас, то вы хотите попасть в Париж?

— Буду здоров и буду нужен — почему нет. Всегда рад играть за сборную.

— Согласен, до Парижа-2024 еще далеко. Но в следующем году в России будет домашний чемпионат мира. О нем уже задумывались? Историческое событие для всей страны.

— Если честно, пока мыслей не было подобных, не любитель далеко планировать и строить какие-то прогнозы. Сейчас у нас чемпионат Европы, мы к нему подготовимся и постараемся его выиграть. Домашний чемпионат мира, безусловно, очень важный турнир. Но до него у нас еще много времени и других задач. Это и чемпионат России, и Кубок России, еврокубки. Вопрос о чемпионате мира будет актуален летом следующего года.

Артем Вольвич

Центральный блокирующий

Родился в городе Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ)

Серебряный призер Олимпиады, серебряный призер Всемирного Кубка чемпионов. Выступал за «Югру-Самотлор», «Урал», «Локомотив». С 2016 года играет за «Зенит» (Казань). Двукратный чемпион Европы, победитель Универсиады и Лиги наций. Чемпион России, обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, победитель клубного чемпионата мира и победитель Лиги чемпионов.